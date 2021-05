Juve Stabia-Palermo, aria di derby: Saraniti e Marotta a caccia del gol. L’ex Catania…

“Saraniti e Marotta a caccia del gol: la sfida che ha il sapore di un derby”.

Titola così l’edizione odierna de “La Repubblica”, che punta i riflettori sulla sfida Juve Stabia-Palermo, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Romeo Menti”. Una gara che vedrà protagonisti Andrea Saraniti e Alessandro Marotta, che domani guideranno i due attacchi. Tredici le reti siglate da Marotta fin qui con la maglia della Juve Stabia, quattro da Saraniti. “Se contassero solamente i gol già realizzati i campani sarebbero favoriti […]. Ma nella partita secca da dentro o fuori tutto torna in discussione”, si legge.

L’attaccante palermitano, che tornerà in campo dal primo minuto dopo diversi mesi, ha la possibilità di riprendersi quel posto da titolare che in avvio di stagione era suo. Poi, l’exploit di Lorenzo Lucca e la scelta di Filippi di puntare su Nicola Rauti dopo l’infortunio del centravanti classe 2000. Un periodo tutt’altro che positivo per l’ex Lecce. Alcuni problemi muscolari ed un “eccesso di nervosismo” hanno anche portato il tecnico di Partinico ad escluderlo dai convocati per scelta tecnica contro la Vibonese. Da quel momento, però, qualcosa è cambiato, con il giocatore che è riuscito a riconquistare la fiducia di Filippi, aiutando concretamente la squadra contro Virtus Francavilla e Teramo.

Dall’altro lato, il napoletano Marotta. Il classe 1986, approdato alla Juve Stabia nel mese di gennaio, in sedici partite ha già messo a segno tredici gol. E non sarà certamente una partita come le altre per lui. Marotta, infatti, ha vestito la maglia del Catania nella stagione 2018/2019, collezionando dieci gol e sei assist in trentasette partite. “Facile immaginare che in questi giorni gli amici che ha lasciato a Catania gli abbiano chiesto di vendicare la sconfitta nel derby”, scrive il noto quotidiano. Tuttavia, l’obiettivo dell’esperto centravanti resta quello di migliorare e replicare la doppietta messa a segno al “Barbera” nel girone di ritorno.