Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas. Il futuro dell'ex tecnico del Bologna sembrava vincolato all'Italia, con le porte del Napoli che sembravano spalancate. Il dietrofront di De Laurentiis, che ha scelto Max Allegri, hanno spiazzato Italiano, a tal punto da ritrovarsi incastrato in un punto grigio del calciomercato della Serie A. Ma l'offerta è arrivata dall'estero, e si va verso la firma.

L'offerta

I bianconeri di Turchia hanno scelto Italiano per ricominciare a inseguire Galatasaray e Fenerbahce in vetta alla classifica. L'ex Bologna ha superato Laurent Blanc ed è nei prossimi giorni potrebbe già essere annunciato ufficialmente. Contratto fino al 2028, con opzione per il 2029. Le cifre non sono state comunicate concretamente, ma si parla di un'offerta irrinunciabile, con fonti che parlano di circa 6 milioni a stagione, più ricchi bonus.

La firma

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è attesa già in giornata la firma del contratto da parte di Italiano. Gli emissari del club turco sono stati in Italia negli scorsi giorni e hanno concordato tutti i dettagli del contratto. E Italiano ha accettato la destinazione, e l'offerta dei bianconeri.

Un'offerta che l'ex allenatore di Spezia, Fiorentina e Bologna non poteva rifiutare. Manca, quindi, soltanto l'ufficialità ma Italiano è pronto per diventare il nuovo allenatore del Besiktas. Per il tecnico sarà la prima esperienza all'estero.

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