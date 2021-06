Italia, Mancini carica l’ambiente: “Siamo forti. Possiamo arrivare in fondo”

Manca sempre meno all’esordio della nazionale italiana nell’Europeo. VIDEO Europei: gol, porte inviolate e… tutti i numeri dell’Italia di Mancini La gara inaugurale degli azzurri è in programma venerdì 11 giugno alle ore 21...

La gara inaugurale degli azzurri è in programma venerdì 11 giugno alle ore 21 contro la Turchia. Una sfida che potrebbe nascondere qualche insidia, con i ragazzi di Roberto Mancini che però hanno tanta voglia di fare bene e di arrivare in fondo. Le gare degli azzurri del girone saranno disputate in casa, davanti a un pubblico ristretto a causa delle restrizioni per il covid-19.