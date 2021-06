Italia, la carica di Mancini in vista di Euro2020: “Il sogno azzurro sta per iniziare”

La Carica di Roberto Mancini in vista della settimana che vedrà l'inizio dell'Europeo 2021

A cinque giorni dall'esordio della Nazionale azzurra di Roberto Mancini ad Euro2020, che vedrà l'Italia affrontare la Turchia nel match inaugurale agli Europeo 2021, in programma l'11 giugno - calcio d'inizio alle ore 21.00, il ct azzurro si è affidato ad un post su tweet per caricare così la Nazionale italiana e i tifosi azzurri in vista della settimana che vedrà l'inizio del sogno azzurro. Di seguito il post pubblicato dal coach dell'Italia.