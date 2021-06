Italia, Toloi: “Pronti per un grande Europeo. Ecco cosa ci chiede Mancini”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore dell'Atalanta e della Nazionale italiana in vista dell'esordio contro la Turchia

"La vittoria e la prestazione di ieri sera hanno dimostrato che siamo pronti e preparati per fare un grande Europeo".

Parola di Rafael Toloi. Il difensore dell'Atalanta e della Nazionale italiana ha parlato dal ritiro di Coverciano dopo il 4-0 ottenuto dagli azzurri in occasione dell'amichevole contro la Repubblica Ceca, andata in scena ieri sera allo Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna. L'ultimo impegno prima dell'esordio all'Europeo contro la Turchia del prossimo 11 giugno.