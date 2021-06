Italia, Grifo: “L’esclusione mi ha fatto male, possiamo vincere l’Europeo”

Il calciatore italiano in forza ai tedeschi del Friburgo, Vincenzo Grifo, ha detto la sua in vista dell'esordio europeo dell'Italia

Gli Azzurri sono impegnati nel match inaugurale della manifestazione iridata, sfida importante per iniziare nel migliore dei modi il percorso europeo. Gli uomini guidati dal commissario tecnico, Roberto Mancini, hanno trovato un tifoso in più in Vincenzo Grifo che ha partecipato alle qualificazioni senza però essere confermato per la spedizione. Le parole del calciatore in forza al Friburgo nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com.