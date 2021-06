Belgio, Martinez sicuro: “L’Inghilterra giocherà 6 gare in casa. È la favorita”

L’Europeo prenderà il via questa sera alle ore 21. VIDEO Belgio, Mertens giura amore al Napoli: le parole di Dries dal ritiro Per gli italiani sarà un inizio sfavillante, con la gara inaugurale che vedrà proprio gli azzurri sfidare la...

Per gli italiani sarà un inizio sfavillante, con la gara inaugurale che vedrà proprio gli azzurri sfidare la Turchia . Una sfida che si preannuncia avvincente, con l' Italia che parte favorita, ma i turchi proveranno in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote. La competizione continentale segnerà la ripartenza dopo più di un anno di lotta contro la pandemia. Si rivedranno gli stadi, seppur contingentati, con il pubblico sugli spalti.

Tante le squadre che proveranno a dire la loro, il Belgio è tra le candidate principali ad arrivare in fondo, con il tecnico Roberto Martinez che ha parlato a proposito della vincitrice finale nella trasmissione radiofonica iberica El Larguero. Molti esperti vedono la Francia sopra tutti, ma il tecnico spagnolo è di un altro avviso, è fortemente convinto che la squadra vincitrice potrebbe essere l'Inghilterra: "No, non credo che la Francia sia la favorita.Tutte le rose sono forti, ma è molto importante il gioco di squadra e come ci si adatta alla filosofia di gioco. La Francia gioca contro Germania, Portogallo e Ungheria e questo può essere un vantaggio perché ha partite di altissimo livello per preparare la seconda parte del torneo, ma potrebbe essere anche una difficoltà perché potrebbero classificarsi terzi e avere un cammino più difficile avanti. C'è una sola favorita ed è l'Inghilterra secondo me, visto che potrà giocare sei partite su sette nel proprio stadio. E' un gran vantaggio".