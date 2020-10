Nations League, spareggi Euro 2020: extra time e rigori protagonisti, out Norvegia e Bosnia. I risultati

Notte di play off in Nations League.

Nella serata odierna si sono disputate ben sette gare che hanno determinato altrettante finaliste che si uniscono così alla già qualificata Georgia che nel pomeriggio ha superato 1-0 la Bielorussia. Le nazionali che avranno la meglio nelle varie finali conquisteranno un pass per Euro 2020 che si disputerà a giugno 2021 per le note vicende legate al Covid 19. Vince senza problemi l’Ungheria che sconfigge nettamente in trasferta per 3-1 la Bulgaria, per i magiari in gol Nikolic, Orban e Calmar. Vincono con identico risultato sia l’Islanda che la Macedonia del Nord che hanno superato per 2-1 rispettivamente Romania e Kosovo. Gli islandesi dovranno vedersela proprio contro gli ungheresi, mentre i macedoni affronteranno i georgiani per scrivere la storia. Le altre quattro sfide della serata sono dovute passare dai tempi supplementari e dai calci di rigore per decretare le qualificate. Extra time dalla parte della Serbia che elimina a sorpresa la Norvegia di Haaland grazie alla doppietta di Milinkovic-Savic che permetterà ai suoi di giocarsi il pass per Euro 2020 in finale contro la Scozia vittoriosa ai rigori in casa contro Israele. Successo ai tiri dal dischetto anche per Irlanda del Nord e Slovacchia che superano rispettivamente Bosnia e Irlanda, adesso a Belfast la finale che deciderà il futuro delle due Nazionali.

I risultati

Bosnia-Irlanda del Nord 1-1 (4-5 d.c.r.)

Bulgaria-Ungheria 1-3

Georgia-Bielorussia 1-0

Islanda-Romania 2-1

Macedonia del Nord-Kosovo 2-1

Norvegia-Serbia 1-2 d.t.s.

Scozia-Israele 0-0 (5-3 d.c.r.)

Slovacchia-Irlanda 0-0 (4-2 d.c.r.)

Le finali di novembre

Georgia-Macedonia del Nord

Irlanda del Nord-Slovacchia

Serbia-Scozia

Ungheria-Islanda