Inter, Skriniar vuole rimanere: “Voglio difendere lo scudetto. Conte top”

Milan Skriniar ha le idee abbastanza chiare sul suo futuro. Lukaku: “Chelsea? Scelgo l’Inter. Meglio io di Ibrahimovic” Il difensore centrale dell’Inter è in ritiro con la nazionale della Slovacchia e si appresta a scendere in campo...

Il difensore centrale dell'Inter è in ritiro con la nazionale della Slovacchia e si appresta a scendere in campo all'esordio contro la Polonia a San Pietroburgo. L'ex Sampdoria ha voluto sciogliere i nodi in vista della prossima stagione e ha ribadito come le sue intenzioni sono quelle di rimanere a Milano per difendere lo Scudetto da poco conquistato. Ha parlato le corso di un'intervista al giornale locale Futbol Pravda, anche sul rapporto con Antonio Conte.