Lukaku: “Chelsea? Scelgo l’Inter. Meglio io di Ibrahimovic”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dell'Inter alla vigilia della sfida di Euro 2020 tra il suo Belgio e la Russia

Nell'anno dello scudetto, il classe 1993 è stato premiato dalla Lega Serie A come miglior giocatore dell'annata 2020-21. Una stagione che lo ha visto protagonista assoluto, con 24 reti segnate in campionato: 18 su azione e 6 su calcio di rigore, con 16 reti di sinistro, 6 di destro, 1 di testa e 1 di petto. "Tra Inter e Chelsea scelgo l'Inter. Con l'Inter ho vinto, ho raggiunto il successo, nell'altro è stato un fallimento. Fra me e Ibrahimovic scelgo me, tutti i giorni della settimana. Amo me stesso", ha dichiarato il numero 9 nerazzurro, che non dimentica gli inizi della sua carriera da calciatore e l'Anderlecht: "Penso che tornerei all'Anderlecht un giorno, per chiudere un cerchio", ha concluso Lukaku.