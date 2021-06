Juventus, senti Ramsey: “Sono state due stagioni complicate per me”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista della Juventus, che con il suo Galles sfiderà l'Italia il prossimo 20 giugno

Parola di Aaron Ramsey . Il centrocampista della Juventus e della Nazionale gallese , che sfiderà l' Italia il prossimo 20 giugno allo Stadio "Olimpico" di Roma, è stato intervistato ai microfoni di 'The Mirror' alla vigilia dell'esordio ad Euro 2020 contro la Svizzera . Diversi i temi trattati dal classe 1990, approdato in Italia nell'estate 2019: dalla sua esperienza in bianconero, caratterizzata da diversi infortuni, all'attuale condizione fisica del calciatore. Ma non solo...

"Ci sono stanti diversi fattori e cambiamenti a cui non ero abituato. Alla fine ora ho il mio team (Ramsey si è dotato di un team tutto suo composto da preparatori personali), costruito intorno a me, che si concentra sulla mia forma fisica per farmi essere al meglio. Ho preso i problemi in mano e attorno a me ho le persone giuste per cercare di creare una situazione in cui io possa tornare a sentirmi bene e ad avere di nuovo fiducia in me stesso", sono state le sue parole.