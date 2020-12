Inter-Spezia, dubbi in mediana per Conte e Italiano: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Prima storica sfida tra Inter e Spezia in Serie A.

Tralasciando una sfida del turno eliminatorio di Coppa Italia, i nerazzurri non avevano mai incontrato la compagine ligure, specialmente in un palcoscenico così prestigioso come la massima serie. Questo uno dei tanti motivi a rendere speciale un match dai contorni tecnici e tattici certamente rilevanti. La compagine interista cerca in tre punti per mettere ulteriore pressione al Milan capolista ed in forte emergenza, mentre i bianconeri vorrebbero provare ad uscire da San Siro senza troppe ossa rotta, in un incontro – visibile in diretta su Sky Sport 253 – che si prospetta difficile ma allo stesso tempo emozionante per gli uomini di Vincenzo Italiano.

Antonio Conte ritroverà Vidal a centrocampo. Questa la più importante novità nel possibile unidici titolare dell’Inter, con il cileno che ha recuperato dall’infortunio e dovrebbe andarsi a posizionare nel trio mediano insieme a Gagliardini e Barella, con Brozovic e Sensi che restano comunque in ballottaggio. In attacco scelte del tutto obbligate, sarà ancora duo Lautaro-Lukaku visti soprattutto i problemi fisici di Sanchez. Davanti a capitan Handanovic anche il terzetto difensivo potrebbe essere ancora quello formato da Skriniar, Bastoni e De Vrij, con quest’ultimo che tuttavia si gioca una maglia con D’ambrosio. Sulle corsie laterali ancora spazio per Young, con Hakim e Darmian in ballottaggio per occupare la fascia destra.

Nello Spezia poche sorprese, con un canonico 4-3-3 che sembrerebbe riprendere molto quello delle ultime uscite. Provedel sorveglierà i pali della formazione ospite, con Terzi ed Erlic davanti a lui in posizione centrale. Il pacchetto mediano sarà formato da Pobega e Ricci, coadiuvati probabilmente da Estevez. In avanti ancora chance per Nzola sostenuto da Farias e Gyasi.

Di seguito le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.