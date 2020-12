Napoli, Rinaudo ci crede: “ La Juventus non domina, l’Inter frena, partenopei da scudetto”

Parola a Leandro Rinaudo.

Dall’avvio di stagione di Juventus, Inter e Milan, agli obiettivi stagionali del Napoli: sono diversi i temi affrontati dall’ex calciatore – oggi direttore tecnico del settore giovanile del Palermo, Leandro Rinaudo. L’ex Juventus e Napoli, intervenuto nel corso della trasmissione sportiva “Radio Gol” in onda su “Radio Kiss Kiss”, ha toccato diversi argomenti caldi relativi alla Serie A, partendo dalla lotta scudetto.

“La Juve non ha più la supremazia degli anni passati. L’Inter ha rallentato un po’ il percorso che tutti si aspettavano facesse, mentre il Milan sta sorprendo tutti. Il Napoli a me piace moltissimo. Ha una rosa abbastanza competitiva e completa. E’ una delle squadre che può lottare per il titolo. Per qualità della rosa e per il campionato diverso dal solito. Il Napoli ha dei giocatori che possono considerarsi dei titolari nonostante la rosa lunga. Meret? Il Napoli ha uno dei portieri giovani più importanti del panorama europeo e meriterebbe continuità. Il Napoli poi ha due difensori che incarnano alla perfezione il ruolo di difensore centrale e sono Manolas e Koulibaly. Dove può arrivare? Chi riesce a trovare il giusto equilibrio e ad avere continuità, potrà puntare a qualcosa di importante. Il Napoli può essere uno di quei club che potrebbe vincere il titolo dopo tantissimo tempo se riuscirà a trovare questi elementi. Giuntoli è molto bravo e lo ha dimostrato negli anni. Riesce a mettere insieme una rosa di giocatori con caratteristiche diverse ma che insieme trovano un perfetto equilibrio. Mi piace molto il Napoli”.