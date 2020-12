Inter-Spezia, Italiano: “In Serie A, gare aperte se non dai il colpo del KO. Nerazzurri top club d’Europa. Ecco cosa ci servirà”

Conferenza della vigilia per il tecnico ex Trapani.

Prima della trasferta di Milano per la gara in programma contro l’Inter, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha commentato il momento della sua squadra, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, in vista del match di San Siro.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico italo-tedesco.

“Fino a quando non dai il colpo del k.o. all’avversario, in Serie A, le partite non sono mai finite”. Contro il Bologna, era una partita indirizzata sul nostro binario, più volte siamo andati vicini al terzo gol, ma comunque ho visto che i miei ragazzi hanno dato tutto. Domani servirà una prestazione di sacrificio, avremo di fronte una della squadre più forti d’Europa e per ben figurare dovremo provare a metterci quel qualcosa in più che può fare la differenza. Servirà una gara di grande collettivo – ha dichiarato Italiano – ma determinante sarà anche farsi trovar pronti a livello individuale, battagliando colpo su colpo. Se entreremo in campo scarichi, senza furore agonistico, potremo incontrare difficoltà; se invece dimostreremo di avere voglia di portare a casa punti, con orgoglio e determinazione, potremo dire la nostra” – queste le dichiarazioni del tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano.

