Inter-Roma, il club nerazzurro annulla la conferenza di Conte: il motivo

Dopo il summit dirigenziale il club nerazzurro ha preso una decisione.

Serie A, gli arbitri del 36° turno: Torino-Milan a Guida, Inter-Roma…

Sale la febbre da Inter-Roma: match di cartello del turno infrasettimanale di Serie A. La compagine milanese ha già vinto lo Scudetto con ben quattro giornate d’anticipo, la Roma di Paulo Fonseca è ancora in piena corsa per staccare il pass per la prossima Conference League a discapito del Sassuolo di Roberto De Zerbi. Oggi ad Appiano Gentile si è tenuto un incontro tra dirigenza e gruppo squadra per discutere di un possibile taglio di due delle mensilità dei calciatori nerazzurri che, però, sembrerebbero optare per il no. Un’altra decisione che è stata presa da Zhang è quella di annullare la consueta conferenza stampa pre gara di Antonio Conte.

VIDEO Inter, è febbre Scudetto: Ranocchia in barella, Perisic lo ribalta. La gag fa impazzire i social

Inter, Cordoba: “Rosa di grande carattere, può aprire un ciclo. Mercato? Vedrei bene Muriel”

Il motivo della decisione della dirigenza nerazzurra sarebbe quello di evitare che la conferenza possa trasformarsi in una mera occasione per parlare di temi extra campo. Antonio Conte interverrà in esclusiva ai microfoni di Inter Tv per analizzare il match contro la Roma senza toccare con mano altre note dolenti.

Inter-Sampdoria, Ranieri: “Eriksen ha fatto la differenza. Passerella? Ai miei ho chiesto una cosa”