Inter, Cordoba: “Rosa di grande carattere, può aprire un ciclo. Mercato? Vedrei bene Muriel”

Parola a Ivan Ramiro Cordoba.

Dopo il successo sulla Sampdoria per 5-1, nel corso del math valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A, fervono ancora i festeggiamenti in casa Inter dopo la conquista del diciannovesimo scudetto, durante lo scorso turno di campionato contro il Crotone. Gioia e volti distesi dopo il raggiungimento del grande traguardo, a lungo agognato dalla compagine allenata da Antonio Conte, quella che è stata definita una corazzata “quasi perfetta” di questo campionato che volge ormai al termine.

Stagione vissuta in un clima surreale, pesantemente condizionata ancora dall’incubo Covid-19 e che vede perdurare l’assenza sugli spalti dei tifosi. Moltissimi sostenitori nerazzurri si sono riversati ieri nelle principali vie della città meneghina per celebrare il successo di Lautaro Martinez e compagni (GUARDA QUI). Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore della Nazionale colombiana e dell’Inter del “Triplete”, nel corso di un’intervista rilasciata tra le colonne del quotidiano “Libero” ha parlato dell’attualità in casa nerazzurra, esprimendosi anche sul futuro della compagine allenata da Antonio Conte.

VIDEO Inter-Sampdoria, corridoio blucerchiato a San Siro: le immagini della passerella Scudetto dei nerazzurri

CICLO NERAZZURRO – “L’Inter può aprire un ciclo perché ha una rosa di grande carattere. Nonostante le difficoltà economiche la squadra ha tirato dritto. Bastoni? Ha qualità diverse rispetto a me ma ha già dimostrato grande maturità. Spero possa diventare una bandiera interista”.

MERCATO: “Luis Muriel lo vedrei benissimo all’Inter. Ha avuto anni in cui non riusciva ad essere costante ma ora con Gasperini ha trovato continuità e sta tirando fuori il meglio di sè. All’Inter manca uno come Luis: assieme a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku per un attacco atomico”.