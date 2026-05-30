Il Monza torna in Serie A dopo un solo anno. In Brianza si continua a festeggiare, e tra i festeggiamenti si cominciano a rovistare i primi segnali in vista della prossima stagione. Il dubbio principale riguarda l'allenatore, Paolo Bianco, ma anche i protagonisti che in campo hanno conquistato l'ultimo pass per la A dai play-off. E a proposito di spareggi, Hernani Jr. è stato premiato durante la cerimonia di consegna del trofeo.

MVP

Il centrocampista brasiliano, arrivato in Brianza nel mercato di gennaio, è stato scelto come volto copertina dei play-off. Il riconoscimento, istituito da BKT, Title Sponsor del campionato, ha premiato Hernani Jr. come miglior giocatore dei play-off. Il brasiliano è stato insignito del trofeo per esser stato un punto cardine dei brianzoli negli spareggi. I numeri di Hernani Jr. parlano di un certo impatto nella conquista della Serie A: un assist decisivo nella semifinale d'andata con la Juve Stabia, e una rete - bellissima - contro il Catanzaro nella finale d'andata.

Bianco resta anche in A?

La conquista della Serie A ha fatto scattare il rinnovo automatico per altri due anni. Salvo clamorosi dietrofront, il Monza ripartirà da Paolo Bianco anche all'inizio della prossima stagione. Una conferma ufficiosa è arrivata direttamente dalla società.

Mauro Baldissoni, amministratore delegato del club brianzolo, intervistato da DAZN ha sottolineato l'accordo stipulato a inizio anno con il tecnico: "L’allenatore ha già un contratto, non ha bisogno di essere riconfermato. Un allenatore da 76 punti se non potenzialmente di più e poi vince i playoff ha senza dubbio fatto il suo lavoro".

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