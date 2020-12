Genoa-Juventus, Pirlo lancia Dybala e Kulusevski: probabili formazioni e dove vedere il match in tv

La Juventus vuole completare la settimana perfetta.

Dopo i successi ottenuti con Torino e Barcellona, la compagine guidata da Andrea Pirlo vorrà concludere questi sette giorni in grane stile. Un eventuale successo contro il Genoa – nella sfida in diretta su Sky Sport Serie A a partire dalle 18:00 – certificherebbe ancor di più il momento positivo dei bianconeri, vogliosi di inseguire il primato in classifica occupato attualmente dal Milan. Tuttavia il Grifone ha tutte le carte in regola per giocare un brutto scherzo alla Vecchia Signora, con gli uomini di Rolando Maran che certamente chiedono qualcosa in più del terzultimo posto, luogo poco sicuro che i rossoblu vogliono lasciare in breve tempo.

La formazione di casa va verso un riaffermato 4-4-2, con Perin – uno degli ex di giornata – a difendere i pali. Davanti a lui Maran dovrebbe optare per la coppia formata da Goldaniga e Bani, con Masiello e Pellegrini che dovrebbero ovviare alle reiterate assenze di Zappacosta, Criscito e Biraschi. A centrocampo spazio ancora per Lerager e Sturaro sulle corsie, con Radovanovic e Rovella che probabilmente andranno a completare il quartetto. In avanti, i rossoblu potrebbero affidarsi nuovamente alla sempre più collaudata coppia formata da Scamacca e Shomurodov, con Pjaca che, tuttavia, insidia non poco l’attaccante uzbeko.

In casa Juventus Pirlo potrebbe non contare su Danilo, acciaccato dopo le ultime partite e che, a meno di sorprese, dovrebbe andare in panchina. Al posto del brasiliano pronto Alex Sandro, che coadiuverà il reparto arretrato bianconero insieme a De Ligt, Bonucci e Cuadrado. Anche per questa sfida il tecnico dei piemontesi potrebbe optare per un centrocampo a quattro, con McKennie e Rabiot sulla linea centrale, mentre Chiesa e Kulusevski orientati sulle corsie esterne e con la licenza di spingersi maggiormente in avanti. A dare manforte al solito CR7, potrebbe questa volta esserci Dybala che, nonostante Morata abbia scontato la squalifica grazie al ricorso della società bianconera, parte comunque avanti rispetto allo spagnolo.

Di seguito le probabili formazioni.

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.