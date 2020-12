Genoa-Juventus, Maran: “Questa partita si prepara da sola, il nostro piano per battere i bianconeri…”

Il Genoa si proietta alla sfida di domenica contro la Juventus.

I rossoblu devono smaltire la rabbia dopo il pareggio di Firenze arrivato nei minuti di recupero. Il tecnico dei liguri, Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida contro i bianconeri.

“Stimolo in più? Se serve anche questo, ben venga. Di stimoli ne abbiamo già molti, per la storia e ciò che stiamo vivendo. Sono ragazzi che possono dare un contributo notevole a questa squadra. In un momento come questo qualsiasi risorsa di energia è importante e aggiunge qualcosa”.