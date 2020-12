Genoa-Juventus, Pirlo: “Dimentichiamoci Barcellona! Paolo Rossi? È stato il nostro eroe”

La Juventus si proietta alla sfida in casa del Genoa.

I bianconeri dopo le vittorie nel derby in campionato e sul campo del Barcellona in Champions League proveranno a confermarsi anche contro i rossoblu. Il tecnico dei piemontesi, Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha presentato la gara di Genova e ricordato Paolo Rossi.

“Non ho avuto la fortuna di conoscerlo benissimo a livello personale, solo qualche volta di sfuggita. Però il ricordo indelebile rimane del Mondiale ’82, ero piccolissimo però le immagini sono storia. È stato il nostro eroe e non lo dimenticheremo mai. Genoa? Se l’abbiamo ancora in testa cancelliamo la sfida di Barcellona perché bisogna voltare pagina e dare continuità. Non deve essere stato solo questo tipo di partita fatta perché era col Barcellona, bisogna continuare con questa voglia e questo ritmo. Bisogna fare bene in queste ultime quattro di campionato. Queste partite ti portano grande consapevolezza dei miglioramenti. Può essere una grossa iniezione di fiducia per questo finale di partite prima della sosta. Se non abbiamo questa voglia e questa determinazione andiamo in contro a brutte sorprese. Ci concentriamo per fare delle grandi partite. Sarà una gare difficile come tutte le gare quando si va in uno stadio così importante. Loro sono bravi a difendere e a ripartire perché hanno giocatori rapidi e fisicamente di spessore. Dovremo essere molto bravi e concentrati a fare la nostra partita”.