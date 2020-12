FOTO Palermo, il centro sportivo rosanero sorgerà a Torretta: consegnate chiavi del campo al presidente Mirri

Il sogno di Dario Mirri e Tony Di Piazza si appresta a diventare realtà.

Nella giornata di ieri, il Palermo targato Hera Hora si è aggiudicato il bando per la gestione del campo comunale di Torretta con il punteggio di 94 in seguito ai requisiti economici, societari e progettuali presentati nella relativa proposta al comune del comprensorio palermitano. Adesso, dunque, può partire così l’iter per la realizzazione del centro sportivo rosanero, progetto ritenuto fondamentale per lo sviluppo economico e sportivo del nuovo club rosanero.

Un canone stagionale pari a 12.600 euro per assicurarsi la gestione del campo di calcio in questione e contestualmente realizzare nei terreni adiacenti già acquistati dalla società di Viale del Fante un centro sportivo che si estenderà per oltre 100.0oo metri quadri. Ben 6 i campi regolamentari di calcio a 11 previsti nel progetto curato dall’architetto Gino Zavanella, tre in erba naturale ed altrettanti realizzati in manto sintetico, con annesse una palestra ed una foresteria da utilizzare per alloggio e soggiorno dei tesserati.

Foto Palermo, Il nuovo Centro Sportivo a Torretta: ecco il rendering della prima fase dell’impianto

Un progetto pronto a prendere definitivamente il via. Questa mattina, infatti, il Sindaco di Toretta ha consegnato al presidente Dario Mirri le chiavi del campo, dove presto sorgerà il centro sportivo del Palermo, come testimoniato da uno scatto pubblicato sulla pagina Instagram del club rosanero.

