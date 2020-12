Palermo, il club si aggiudica il bando per il campo di Torretta: al via la costruzione del centro sportivo

La notizia era nell’aria, nelle ultime ore la decisione.

Il Comune di Torretta ha assegnato in via definitiva al Palermo FC il campo comunale di via Aldo Moro per i prossimi cinque anni, prorogabili per altri cinque. “Con punteggio complessivo di 94 punti, l’offerta presentata dalla Palermo Football Club S.p.a. con sede in Palermo, risulta essere l’offerta economicamente più vantaggiosa”, si legge sull’albo pretorio del Comune di Torretta. Può partire, dunque, l’iter per la realizzazione del nuovo centro sportivo del Palermo.

Nel dettaglio, i criteri che hanno determinato il punteggio riguardavano l’esperienza nel settore specifico per cui è destinato l’impianto, l’esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe quelli oggetto di affidamento, affidabilità economica, affiliazione al Coni, qualifica professionale di istruttori e allenatori, livello del campionato e numero di tesserati, progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell’impianto, proposte e progetti migliorativi finalizzati a conservare ed accrescere l’efficienza e la funzionalità dell’impianto sportivo, compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche da svolgere nell’impianto oggetto di concessione ed attività a favore dei giovani, dei diversamente abili, stranieri e degli anziani.

Il club di viale del Fante dovrà corrispondere un canone annuo di concessione di 12.600 euro. Complessivamente l’area su cui sorgerà l’impianto sportivo è di circa 100 mila metri quadrati. Nel progetto dell’architetto Gino Zavanella, che sarà presentato prossimamente, sono previsti tre campi di calcio a undici in erba naturale, tre in erba sintetica, una palestra e una foresteria per la prima squadra ed il settore giovanile. Un investimento di circa 6 milioni di euro.