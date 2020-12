Foto Palermo, Il nuovo Centro Sportivo a Torretta: ecco il rendering della prima fase dell’impianto

Il sogno della realizzazione di un centro sportivo di proprietà del club rosanero si appresta a diventare realtà.

Patrimonializzare un impianto polifunzionale che funga da quartier generale e logistico per la attività quotidiana della prima squadra e lo sviluppo del proprio settore giovanile costituisce uno straordinario valore aggiunto in ottica futura. Uno step decisivo sotto il profilo economico e finanziario, passaggio strategico focale in termini di ottimizzazione dei costi di gestione e canalizzazione di nuovi introiti per il club rosanero.

Il Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza si è aggiudicato il bando per la gestione del campo comunale di Torretta con il punteggio di 94 in seguito ai requisiti economici, societari e progettuali presentati nella relativa proposta al comune del comprensorio palermitano. Un canone stagionale pari a 12.600 euro per assicurarsi la gestione del campo di calcio in questione e contestualmente realizzare nei terreni adiacenti già acquistati dalla società di Viale del Fante un centro sportivo che si estenderà per oltre 100.0oo metri quadri. Ben 6 i campi regolamentari di calcio a 11 previsti nel progetto curato dall’architetto Gino Zavanella, tre in erba naturale ed altrettanti realizzati in manto sintetico, con annesse una palestra ed una foresteria da utilizzare per alloggio e soggiorno dei tesserati. Un investimento ingente dal valore di circa sei milioni di euro, che il club rosanero effettuerà grazie anche all’ausilio del finanziamento di istituiti bancari o avvalendosi dei fondi destinati al credito sportivo. Di seguito Mediagol.it vi propone la foto di una delle possibili idee progettuali relative alla prima fase dei lavori.

Palermo, il club si aggiudica il bando per il campo di Torretta: al via la costruzione del centro sportivo