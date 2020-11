FOTO Palermo, anche Accardi tra i negativizzati: l’indizio social del difensore rosanero

Fine della quarantena per Andrea Accardi.

Nella giornata di venerdì, il club di viale del Fante ha comunicato che il ciclo di tamponi effettuati ha evidenziato esito negativo al virus Sars-Cov-2 per sei calciatori che avevano contratto il Covid-19. Tra questi, anche il difensore palermitano, simbolo della rinascita del nuovo Palermo targato Hera Hora, che con ogni probabilità oggi tornerà a lavorare con il resto del gruppo in vista della sfida esterna contro il Catanzaro, in attesa del responso delle visite mediche.

A darne conferma è stato proprio lo stesso Accardi, con una foto pubblicata ieri sul proprio account Instagram, direttamente da Mondello. Con tutta probabilità, dunque, il classe ’95 mercoledì al “Ceravolo” potrebbe giocare titolare insieme a Ivan Marconi, anche lui tra i negativizzati, a meno che le loro condizioni atletiche non siano tali da non poterli rischiare per novanta minuti, toccherà a loro prendere posto nella retroguardia.

Di seguito, le foto in questione.

