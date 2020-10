Palermo, Accardi positivo al Covid: “Adesso sto bene, faccio già il conto alla rovescia”

E’ tra i nove calciatori risultati positivi al Covid-19.

Stiamo parlando di Andrea Accardi. Ieri mattina, in casa Palermo, sono emerse quattro positività al Coronavirus a seguito dei tamponi effettuati nella giornata di martedì 20 ottobre sulla prima squadra rosanero. Poi, nel primo pomeriggio, l’esito del nuovo ciclo di test, con le positività salite a dieci (nove calciatori e il tecnico Roberto Boscaglia). Tra i calciatori coinvolti, anche il difensore palermitano che, attraverso il proprio account Instagram, ha voluto rassicurare tutti in merito alle sue condizioni di salute.

“Volevo ringraziarvi tutti per i tantissimi messaggi d’affetto. Adesso sto bene, faccio già il conto alla rovescia per poter rientrare, non vedo l’ora”, sono state le sue parole.

Di seguito, il post in questione.