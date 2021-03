Filippi: “Tutti gli avversari riservano pericoli, la continuità il nostro punto debole. Infortuni? Rispondo così”

Giacomo Filippi alla vigilia di Palermo-Juve Stabia.

Il tecnico della compagine rosanero è intervenuto nella conferenza stampa pre match a ventiquattro ore dalla sfida contro la compagine campana. Una gara ostica, ma che la formazione di Viale del Fante dovrà cercare di affrontare sulla cresta dell’onda del derby vinto in casa del Catania. Flippi ha spiegato alla stampa la condizione di tutto l’organico durante questi giorni di preparazione all’incontro, soffermandosi sull’attuale situazione di classifica che coinvolge attivamente le due franchigie.

Filippi: “Andiamo oltre il derby, domani comincia una nuova stagione. Santana? La mia idea per domani”

Di seguito le sue dichiarazioni:“Nel girone di ritorno le partite più pericolose sono contro le squadre della parte destra della classifica. Tutti gli avversari sono ostici, bisogna affrontare ogni gara con il giusto piglio e la giusta determinazione. I ragazzi si sono allenati benissimo e quindi sono davvero molto fiducioso. Non dare continuità è stato il nostro tallone d’Achille, il termometro degli allenamenti mi fa ben sperare. Stiamo lavorando sulla concentrazione, adesso solo il tempo ci potrà dare ragione. Lancini è recuperato dopo un fastidio al piede dopo Viterbo, è un’ottima soluzione sia per la difesa a 2 che a 3; appena rientreranno Odjer, Marconi, Doda e Saraniti avrò la squadra al completo. Così sarà ancora più bello perchè la competitività si alzerà in modo esponenziale”.

