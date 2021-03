Palermo, l’ex Lucarelli e il record condiviso con Santana: “La mia impresa vale di più, ero un difensore!”

Alessandro Lucarelli e il record condiviso con Mario Alberto Santana.

L’ex difensore del Parma, attualmente vice direttore sportivo dei ducali, nel corso dell’intervista concessa all’edizione de ‘Il Corriere dello Sport’, ha parlato del primato relativo all’aver fatto gol in quattro categorie diverse.

“In effetti il mio percorso è stato diverso. Col Parma ho vissuto il fallimento mentre eravamo in A e ho scelto di restare con quella maglia anche quando siamo ripartiti dalla Serie D. Mi sono legato alla città per senso di appartenenza, ho voluto dare una mano. E l’ho fatto anche con i gol. Non si offenda Mario ma rispetto a lui e Pasciuti, che col Carpi ha ottenuto la stessa impresa, la mia vale un po’ di più perché io sono un difensore! L’aspetto più importante per entrambi è la voglia di inseguire un sogno e diventare alfieri di una rinascita. Santana è tornato quando il Palermo ha ricominciato dai dilettanti e questo gli fa onore”.