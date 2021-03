Palermo, obiettivo porta inviolata: 6 gare di fila con gol incassati, contro la Juve Stabia per invertire il trend e

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato contro la Juve Stabia.

I rosanero domenica alle ore 15.00 ospiteranno le “Vespe”, la parola d’ordine è chiaramente continuità. Dopo la preziosissima vittoria ottenuta nel derby, gli uomini guidati da Filippi vogliono dare un senso al successo contro il Catania e di conseguenza provare a scalare il più possibile la classifica. Un altro obiettivo concreto è quello di blindare il “Renzo Barbera” e tornare al successo tra le mura amiche, tenendo in considerazione che la Juve Stabia lontano da casa non si crea poi troppi problemi. Le due compagini, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, si distanziano di un solo punto in classifica. I Rosa sperano di poter colmare questa minima distanza e soprattutto di tenere la porta inviolata, dopo una serie di partite in cui la rete dell’impianto di Viale del Fante si è gonfiata in favore degli avversari. Sono sei le partite di fila (Bari, Virtus Francavilla, Teramo, Ternana, Bisceglie e Catanzaro) in cui il Palermo ha subito almeno un gol in casa, l’ultimo clean sheet risale al 13 dicembre nella sfida contro la Casertana.

Il neo tecnico Giacomo Filippi ha il desiderio di invertire questo trend e soprattutto di tornare al successo al “Barbera”, contro i campani non sarà però gara semplice. Nelle ultime tre trasferte, infatti, i gialloblu hanno ottenuto altrettanti successi lontano da casa e segnato per ben 7 trasferta consecutive ottenendo 12 punti.