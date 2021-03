Filippi: “Andiamo oltre il derby, domani comincia una nuova stagione. Santana? La mia idea per domani”

l derby non sarà l’apice di questa stagione.

Così Giacomo Filippi, intervenuto nella canonica conferenza stampa della vigilia del match tra Palermo e Juve Stabia. La compagine rosanero vuole dare continuità a prestazioni e risultati dopo la bella vittoria nel derby contro il Catania, che ha portato una ventata di fiducia per questa seconda parte di stagione. Ecco le parole di Filippi, che ha presentato così la gara del ‘Renzo Barbera’: “Nel derby i miei ragazzi hanno avuto più voglia di vincere sia nell’atteggiamento che nella voglia e questo ha fatto si che la fortuna sia girata dalla nostra parte.Abbiamo archiviata la sfida di Catania e ci siamo gettati sulla Juve Stabia, vogliamo fare nostra questa partita. Obiettivi? Non li abbiamo stabiliti, dobbiamo pensare partite dopo partita per poi tirare le somme. Santana? Mario non è solo il personaggio del giorno ma del Palermo per il ruolo che ha vissuto nella storia del club. È sempre un punto a nostra forza, starà a noi gestirlo nel migliore dei modi. Domani potrebbe giocare dall’inizio come entrare in corso d’opera, abbiamo tante carte a nostra disposizione per fare male alla Juve Stabia”.