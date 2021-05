Filippi: “Non penso alla prima gara contro il Teramo. Play off riscatto? Rispondo così”

Parola a Giacomo Filippi.

Palermo, solo 25 giocatori schierati in tutta la stagione: i rosanero e il particolare record

Il coach rosanero è intervenuto in mixed zone alla vigilia del match valido per il primo turno di play off del girone C di Serie C. Il Palermo affronterà il Teramo in una gara in cui la compagine palermitana avrà a disposizione due risultati su tre per approdare al prossimo turno delle fasi finali. Di seguito, le dichiarazioni di mister Filippi che conosce bene il peso specifico della partita decisiva per rendere più rosa che nero il futuro di Santana e compagni.

Palermo-Teramo, notizie dall’infermeria: mister Filippi deve rinunciare anche a Somma

“La prima gara contro il Teramo non la prendo in considerazione perchè avevano giocato amichevoli importanti, mentre noi eravamo in fase di rodaggio. Sono una squadra composta da giocatori di livello, al ritorno si è giocata una partita alla pari. Sarà senza dubbio un match equilibrato soprattutto per i valori che ci sono in campo. Abbiamo trovato degli equilibri e un’identità ben precisa, dobbiamo insistere sulle nostre certezze. I ragazzi svolgono al meglio tutto quello che preparano in settimana. Playoff riscatto? Ho cercato di far capire ai ragazzi che da domenica bisogna guadare solo il presente e non pensare di guardare indietro per non rischiare di perdere energie. Da domani inizia un altro torneo ed è su quello che dobbiamo concentrarci”.

LIVE Palermo-Teramo, la conferenza di mister Filippi: segui la diretta