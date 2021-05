Palermo-Teramo, notizie dall’infermeria: mister Filippi deve rinunciare anche a Somma

Il Palermo si proietta alla gara contro il Teramo di domenica pomeriggio.

I rosanero affronteranno i biancorossi al “Renzo Barbera” nella gara valida per il primo turno dei playoff di Serie C (girone C). Alcuni indisponibili ma diversi recuperi in vista del primo match degli spareggi, non ci sarà Moses Odjer che continua a lavorare a parte a causa di un problema agli adduttori. Il centrocampista ghanese, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, non sarà disponibile per la sfida contro la compagine abruzzese così come Alberto Almici e Roberto Crivello. L’ex Verona è fuori per una lesione alla coscia mentre il difensore palermitano è in attesa del tampone negativo che lo restituirebbe alla squadra. Si ferma anche Michele Somma che non ha recuperato da un fastidio al piede. Sarà convocato Lorenzo Lucca, ma è da valutare un suo possibile impiego dal 1′, l’attaccante piemontese ha svolto l’intera seduta con i compagni.