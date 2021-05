Filippi: “La mia sul Teramo. Lucca? Ecco la verità”

Parola a Giacomo Filippi.

Il coach rosanero è intervenuto in mixed zone alla vigilia del match valido per il primo turno di play off del girone C di Serie C. Il Palermo affronterà il Teramo in una gara in cui la compagine palermitana avrà a disposizione due risultati su tre per approdare al prossimo turno delle fasi finali. Di seguito, le dichiarazioni di mister Filippi che conosce bene il peso specifico della partita decisiva per rendere più rosa che nero il futuro di Santana e compagni.

“Teramo? Ogni allenatore credo che prepari le partite per vincerle poi il pareggio è sempre una casualità. Incontreremo una squadra di livello allenata benissimo, ha anche tanti giovani molti forti. Non so chi ci veda favoriti, l’unico vantaggio è che avremo due risultati su tre. La squadra he andremo ad incontrare è una squadra temibilissima assemblata molto bene, ha dei giocatori di qualità in zone importanti del campo. È stata una proprietà che ha lavorato molto bene e l’allenatore è stato bravissimo a svolgere un lavoro egregio. Lucca? Lorenzo è a disposizione, si è allenato bene e sta a regime con gli altri componenti della squadra. I ragazzi hanno percepito nel corso del tempo che nessuno è indispensabile e tutti devono sapere svolgere il loro compito. Lucca ci potrà dare diverse soluzioni così come tutti gli altri. Per me questo è l’appuntamento più importante della mia carriera“.

