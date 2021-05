Palermo, l’enigma Lorenzo Lucca: Filippi ritroverà il suo bomber nei playoff contro il Teramo? La situazione

Avanti bene ma avanti piano. Con circospezione, scrupolo e prudenza. Per scongiurare l’ipotesi di inciampare a pochi metri dal traguardo. Curare al meglio ogni minimo dettaglio, scrutando step by step l’orizzonte. Eludendo ostacoli e trappole di ogni sorta.

Il Palermo di Filippi sfiderà al “Renzo Barbera”, il prossimo 9 maggio, il Teramo di Paci nel primo atto dei playoff promozione. Due risultati su tre per la compagine rosanero e la voglia di convincere e stupire, tra le pieghe di un percorso tortuoso in cui non gode certo dei favori del pronostico alla vigilia.

Concentrazione e unità di intenti per garantirsi l’accesso al secondo turno.

Il dilemma che catalizza l’attenzione generale di media, addetti ai lavori e tifosi di marca rosanero è ormai divenuto quasi un tormentone: Lorenzo Lucca tornerà a guidare l’attacco del Palermo contro l’ostica formazione abruzzese?

Il bomber classe 2000, autore di tredici gol in stagione e protagonista di una crescita esponenziale sotto il profilo tecnico, tattico e mentale, ha dovuto forzatamente interrompere la sua ascesa lo scorso 7 aprile. L’infortunio al ginocchio occorsogli nel recupero infrasettimanale contro il Monopoli ha costretto il ragazzo ai box proprio sul più bello. Un trauma distorsivo piuttosto serio, che per fortuna non ha comportato significative conseguenze a livello articolare e legamentoso, che ha privato Filippi del suo giocatore più decisivo e prolifico in una fase topica della stagione.

L’esito della diagnosi strumentale effettuata dal ragazzo il giorno successivo all’infortunio, prontamente diramato dai canali ufficiali del club rosanero, ha fatto tirare un sospiro di sollievo, fugando il timore di un lungo stop per il Gigante di Moncalieri. Da lì è cominciato il percorso fisioterapico e di potenziamento muscolare volto al raggiungimento del pieno recupero clinico e del ripristino della condizione atletica del calciatore.

Ogni tappa pianificata con cautela, raziocinio e massima professionalità da parte dello staff medico e preparatori atletici in seno all’area tecnica della società di viale del Fante. Gradualità e monitoraggio costante dell’evoluzione delle condizioni del talentuoso millenials.

L’ex Torino ha reagito con carattere e personalità alla circostanza avversa. Mostrando grande intensità ed abnegazione nello svolgimento del duro lavoro finalizzato al completo recupero dal delicato infortunio. Totale convergenza di intenti tra tutte le parti in causa, lucidità ed oculatezza nella gestione del problema, a tutela di un patrimonio tecnico e finanziario dall’inestimabile valore per il Palermo di Hera Hora. Presente e futuro di Lorenzo Lucca sono oggetto di grande attenzione da parte di numerosi club di Serie A interessati ad aggiudicarsi il suo cartellino nella prossima sessione estiva di calciomercato (LEGGI QUI).

Ergo, nessuna forzatura intermini di modalità e tempi di recupero che possa esporre a rischi inutili e deleteri il calciatore.

Tuttavia, le risposte fornite dal ginocchio di Lucca al progressivo aumento delle sollecitazioni sono state estremamente positive. La tabella di marcia stilata all’alba del percorso è stata pienamente rispettata. Anzi, a dire il vero, grazie a competenza e professionalità dei profili che ne hanno seguito il recupero, unitamente a determinazione e fisico del ragazzo, si è andati oltre le più rosee previsioni.

Già da martedì, Lucca si è riaggregato al gruppo, svolgendo parallelamente ai compagni di squadra le sessioni di lavoro collettive nel corso delle sedute di allenamento in vista del match contro il Teramo. Nessun particolare timore reverenziale e buon feeling, compatibilmente alla ruggine fisiologica figlia dell’inattività, sul piano del dinamismo, delle movenze e della postura. Confortanti segnali di un’avvenuta guarigione clinica che va adesso sostanziata da una graduale riacquisizione di intensità agonistica, ritmo partita, brillantezza sotto il profilo atletico. Si naviga a vista.

Per ovvie ragioni, sembra piuttosto improbabile che Lucca possa essere impiegato dal primo minuto nel match di domenica 9 maggio contro il Teramo.

Sulla scorta di equilibri, risultati e prestazioni garantite dalla squadra nell’ultimo scorcio di stagione, Filippi dovrebbe dare fiducia nell’undici titolare a coloro che nel reparto offensivo non hanno certamente demeritato, contribuendo fattivamente alla conquista del settimo posto.

Salvo intoppi clamorosi, Lorenzo Lucca sarà con ogni probabilità tra gli elementi convocabili e disponibili e dovrebbe quindi tornare a respirare l’aria degli spogliatoi ed il profumo del manto erboso del “Barbera”. Molto dipenderà dell’evoluzione e dalle contingenze del match contro il Teramo, ma, ragionevolmente, l’ipotesi più accreditata è quella di un impiego del calciatore, qualora ve ne siano le premesse tattiche ideali, negli ultimi venti minuti di gara. L’obiettivo è chiaramente quello di iniziare un graduale rodaggio fisico e agonistico, consentendo a Lucca di ritrovare confidenza con elettricità, tensioni e sollecitazioni proprie di una partita vera, al fine di averlo pronto per recitare da protagonista assoluto in un eventuale ed auspicabile secondo turno playoff da giocare. Filippi ed il suo staff scannerizzano giorno dopo giorno le condizioni dell’attaccante, in attesa di sciogliere definitivamente ogni riserva sabato alla vigilia della gara.