Filippi: “Giocato a viso aperto, dispiace solo per un aspetto. Tutto sugli infortuni di Floriano e Almici”

Continuiamo un percorso positivo, dispiace solo per il pareggio.

SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Bari-Palermo 2-2

Queste le parole di Giacomo Filippi, intervenuto nella canonica conferenza stampa post gara al termine della sfida tra Bari e Palermo. Il tecnico della formazione rosanero ha analizzato con franchezza il pareggio per 2-2 maturato sul rettangolo verde dello stadio San Nicola, che lascia l’amaro in bocca a tutti gli uomini della franchigia palermitana per le modalità con le quali è sopraggiunto.

Bari-Palermo 2-2: Floriano e Santana firme d’autore, la banda Filippi va in tilt e si fa riprendere dai pugliesi.

Bari-Palermo, Fontana: “Che dolore vederle in C, ma c’è una differenza. La nuova proprietà rosanero…”

Di seguito le sue dichiarazioni, legate sia alla prestazione dei suoi che agli infortuni di Floriano e Almici, costretti ad abbandonare il campo prima della fine della sfida: “La strada è quella che abbiamo intrapreso e che stiamo percorrendo, a noi interessa imporre le nostre idee e di conseguenza il nostro calcio. Stiamo facendo questo molto bene, oggi abbiamo coperto bene il campo con i ragazzi che sanno quello che fanno. Floriano mi aveva rassicurato che poteva rientrare in campo altrimenti lo avrei cambiato nell’intervallo, poi a inizio ripresa ha avuto quel fastidio e quindi in qualche modo abbiamo sprecato lo slot. L’unico rammarico è l’infortunio di Almici non solo per questa partita ma anche per il prosieguo, sono sicuro che in parità numerica probabilmente avremmo portato a casa la partita”.

Palermo, Ferrero fa sul serio: il patron blucerchiato a giugno in Sicilia. Binomio con Di Piazza e ruolo di Mirri. I dettagli