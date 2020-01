FC Messina, il presidente Arena sfida i rosanero: “Non abbiamo paura del Palermo, al Barbera senza timore”

Il Palermo blinda il primato in classifica.

Con una vittoria di misura e sofferta contro il Marina di Ragusa di Sasà Utro, domenica pomeriggio, sul terreno di gioco dello Stadio “Aldo Campo”, i rosanero sono riusciti a portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo, trovando il gol della vittoria a inizio ripresa con l’ariete romano, Ferdinando Sforzini, che a distanza di un mese dal rigore fallito in occasione della sfida contro il Troina, si è riscattato ufficialmente regalando tre, pesantissimi, punti alla squadra. Adesso però, ad attendere gli uomini di Rosario Pergolizzi c’è il derby contro l’FC Messina.

Palermo, variazioni tattiche per proseguire la corsa: contro l’FC Messina assente anche Martinelli

La sfida si preannuncia tanto interessante quanto stimolante per entrambe, con la formazione ospite, reduce da un ruolino di marcia impressionante – otto vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta nelle ultime dieci gare -, decisa a proverà il tutto per tutto pur di fermare la capolista e continuare a prendere terreno in chiave classifica, così come affermato dal presidente Rocco Arena nelle parole riportate da ‘La Repubblica’: “Ho grande rispetto per il Palermo ma non ho paura. Sono soddisfatto, ma non sono del tutto contento, lo sarei qualora fossimo primi e se avessimo fatto lo stesso cammino del Palermo, ma ci presenteremo domenica senza timore”.

Palermo-FC Messina, c’è già aria di derby: i peloritani al ‘Barbera’ con un ruolino di marcia impressionante. I numeri

“Noi dobbiamo continuare a crescere – ha proseguito il numero uno del club giallorosso -. Stiamo lavorando per questo, a partire dalla società, perché se la società lavora bene, anche la squadra si allena e gioca con una maggiore serenità. Il mio primo pensiero in questo momento? Avvicinare a noi sempre più gente, sempre più tifosi e fare di tutto per conquistare il massimo. Stiamo vivendo un sogno e vogliamo continuare a sognare”, ha concluso.