Palermo, variazioni tattiche per proseguire la corsa: contro l’FC Messina assente anche Martinelli

“Ancora una volta il Palermo si adatta alle avversità. Dovrà farlo anche domenica, ma con un vantaggio: ha già assimilato almeno tre diversi moduli di gioco, spesso con giocatori adattati per assenze forzate dei titolari“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei diversi schieramenti che ha dovuto adottare il Palermo a causa delle numerose assenze delle ultime gare di campionato. Tra infortuni e squalifiche i rosanero hanno dovuto fare a meno di ben quattro calciatori titolari, ovvero Doda, Vaccaro, Santana e Ricciardo. Nel prossimo match contro l’FC Messina, tra l’altro, Pergolizzi non potrà contare nemmeno su Martinelli, a causa del quinto giallo stagionale rimediato contro il Marina di Ragusa.

Il tecnico rosanero nel corso delle partite ha variato diversi moduli dal 4-3-3, Pergolizzi è passato al modulo con la difesa a tre, 3-4-3 prima e 3-5-2 poi. Contro il Marina di Ragusa, a gara in corso, i rosanero sono stati in campo nuovamente con tre uomini a centrocampo ed il tridente in avanti: “Ed è questo, con ogni probabilità, il modulo che i rosa utilizzeranno anche domenica contro l’Fc Messina, perché la contemporanea assenza di Martinelli e Vaccaro non dà a Pergolizzi alternative credibili sulla sinistra a centrocampo“.

In difesa dovrebbe scalare sulla sinistra, invece, Crivello. Per il difensore palermitano sarebbe un ritorno al passato, visto che in carriera, prima di vestire la maglia rosanero, aveva sempre agito nel ruolo di terzino sinistro e non da centrale. Un Palermo che quindi nelle ultime due gare ha cambiato tre moduli per portare a casa sei punti contro Roccella e Marina di Ragusa, adesso contro l’FC Messina potrebbero esserci altre novità…