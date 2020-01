Palermo-FC Messina, c’è già aria di derby: i peloritani al ‘Barbera’ con un ruolino di marcia impressionante. I numeri

“Per il Football Club Messina è lecito sognare. Adesso più che mai. Dopo il cambio al timone, con il tecnico Ernesto Gabriele, affiancato in panchina dall’ex attaccante sudamericano Cesar Grabinsky, la compagine giallorossa non si è più fermata”.

Apre così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’, facendo riferimento alla prossima gara casalinga del Palermo, che domenica pomeriggio al “Renzo Barbera” ospiterà proprio i peloritani. Seppur al momento il club rosanero ha preferito posticipare l’apertura la vendita dei biglietti, in attesa di sapere prima a che ora verra disputata la gara del Savoia, entrambe le formazioni sono in pieno mood ‘derby’.

Se i rosanero di Rosario Pergolizzi nelle ultime dieci gare di campionato, tra il girone di andata e il girone di ritorno, si sono resi protagonista di una brusca e inspiegabile frenata, l’FC Messina, invece, vanta un ruolino di marcia impressionante: otto vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, con diciassette gol fatti e tre subiti. Numeri che hanno permesso ai peloritani di consolidarsi al terzo posto in classifica con 39 punti, alle spalle di Palermo e Savoia. E proprio domenica prossima, sulle ali dell’entusiasmo, i messinesi proveranno a fermare la capolista.

“Era impensabile ai nastri di partenza del torneo una classifica del genere, anche per i più ottimisti, perché il Football Club Messina è partito totalmente da zero […] Ma i risultati stanno dando ragione al club, presieduto da Rocco Arena, ed affiancato dal direttore generale Marco Ferrante, gloriosa bandiera del Torino, e dal direttore sportivo Davide Morello, ex portiere granata. La triade Arena-Ferrante- Morello ha formato un mosaico vincente, un vero e proprio rullo compressore quello visto nelle ultime settimane, che vince, convince, fa divertire un pubblico sempre più numeroso e soprattutto ha staccato di 9 punti l’Acr Messina […] L’argentino Facundo Coria, il capitano e metronomo del centrocampo Giovanni Giuffrida, il solido tandem difensivo composto da Domenico Marchetti e da Matteo Fissore, il funambolico esterno transalpino Kilian Bevis, il giovanissimo Papa Camara e soprattutto il centravanti Paolo Carbonaro sono i fiori all’occhiello di questo Messina. E soprattutto il bomber palermitano, fermo ai box a causa di un infortunio nelle ultime settimane, spera di tornare tra i protagonisti domenica prossima in casa del ‘suo’ Palermo”, scrive il noto quotidiano