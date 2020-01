Palermo, il Savoia alle 15? I rosa pure. La società attende la scelta dei campani…

“Biglietti «congelati», almeno per il momento. La vendita dei tagliandi per Palermo-Fc Messina sarebbe dovuta iniziare ieri pomeriggio, ma il club rosanero ha preferito posticipare l’apertura dei botteghini… aspettando il Savoia“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della scelta del club di viale del Fante di non mettere momentaneamente in vendita i biglietti di Palermo-FC Messina. Tra le motivazioni c’è anche quella che il Palermo vorrebbe disputare la gara del “Barbera” in contemporaneità con quella del Savoia, impegnato al “Giraud” contro la Cittanovese. La società rosanero, quindi, fin quando non si saprà a che ora verra disputata la gara dei campani non metterà in vendita i tagliandi.

Palermo, Protocollo d’intesa con Regione Siciliana e Ufficio Scolastico Regionale: domani la presentazione

Il match naturalmente resta in programma per domenica pomeriggio, ma a questo punto potrebbe slittare dalle 14.30 alle 15, orario nel quale il Savoia ha chiesto di giocare le gare interne al “Giraud“, con il club campano che aveva giustificato tale scelta come necessaria per far riempire il più possibile le tribune dell’impianto.