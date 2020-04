Coronavirus, parla la moglie di Rustu Recber: “Respira a fatica, le ultime 72 ore sono state complicate”

Prosegue, senza sosta, la lotta contro il Coronavirus.

Giovanni Tedesco-Mediagol: “Coronavirus a Malta, tra ansia e paura. Il nuovo club rosa, Zamparini e Pergolizzi. La Serie A e la Fiorentina, un futuro a Palermo…”

Non solo in Italia, anche all’estero, sono molti ormai i personaggi appartenenti al contesto calcistico, sia attuale che passato, colpiti dal Covid-19. Tra questi anche l’ex portiere del Barcellona e primatista di presenze con la nazionale turca, Rustu Recber: l’estremo difensore, che sta combattendo giorno dopo giorno per sconfiggere il terribile virus proveniente dalla Cina, è stato ricoverato in ospedale qualche giorno fa in seguito ad un improvviso e preoccupante peggioramento.

Coronavirus, Rustu Recber positivo al tampone: l’ex Barcellona è in gravi condizioni. La situazione

Situazione certamente non facile raccontata dalla moglie, Isil Recber, tramite il suo profilo Instagram: “Le ultime 72 ore sono state complicate, speriamo in un miglioramento della situazione. Questa è la battaglia di una persona con un virus cattivo che non conosce il corpo umano e cambia continuamente. Non è una semplice influenza o un semplice raffreddore. Bisogna individuarla subito, è fondamentale. Può partire dal naso o dalla gola ma si muove velocemente in altri punti del corpo. Una volta nei polmoni si moltiplica. Le prime 72 ore sono quelle più complicate”.

VIDEO Coronavirus, l’allenamento del Tottenham è… virtuale! Le immagini della seduta

Poi la donna ha proseguito descrivendo i sintomi che ha riscontrato il portiere turco: “Febbre per giorni con sintomi mai visti prima. Come se avesse la malaria. Respirava con difficoltà e in modo affannoso. Aveva le labbra grigie e i battiti cardiaci irregolari, parlava a fatica. Terribile. Questo è un problema grave. Gli ospedali sono pieni di persone purtroppo. Bisogna restare assolutamente a casa”, ha concluso Lady Recber.

Juventus, Dybala positivo al Coronavirus: “Mi sentivo senza fiato, non è una caz**ata! CR7? Quando gli ho detto che in Argentina lo odiano…”