Coronavirus, Rustu Recber positivo al tampone: l’ex Barcellona è in gravi condizioni. La situazione

Quella legata alla diffusione del Coronavirus è una crisi globale.

L’ex estremo difensore del Barcellona, Rustu Recber, nominato miglior portiere al mondo nel 2003, è attualmente positivo al COVID-19. Le sue condizioni, peggiorate progressivamente, preoccupano non poco medici e familiari. I due figli e la moglie, secondo quanto riportato dai media locali ripresi da Marca, non dovrebbero aver contratto la malattia. L’ex calciatore classe 1973 si trova al momento ricoverato in Turchia, suo Paese natale.

La moglie Işıl Reçber, nei giorni scorsi, aveva annunciato la positività del marito in seguito ad un viaggio di ritorno dagli Stati Uniti. Da quel momento, i supporters dell’ex portiere turco, ed in particolare i suoi ex tifosi ai tempi del Galatasaray, hanno scatenato sui social una vera e propria caccia all’uomo. Il motivo? Rustu Recber non avrebbe rispettato i quattordici giorni di quarantena volontaria in via precauzionale. Adesso, però, il momento delle polemiche è finito. E tutti sono in apprensione per l’uomo e per l’evolversi della situazione.