City Group, esonerato il tecnico del Troyes: fatale la sconfitta contro il Guingamp

Nel frattempo che i tifosi del Palermo chiedono l'esonero a gran voce del tecnico Eugenio Corini dopo la sconfitta contro il Cittadella e il pareggio odierno contro la Ternana , il City Football Group sollevano dall'incarico il mister di un altro club sotto il loro controllo. Patrick Kisnorbo , allenatore dell’ ESTAC Troyes , è stato esonerato dopo l’ennesima sconfitta maturata nel campionato di Ligue 2 . È stato fatale lo 0-1 maturato contro l’ EA Guingamp , ma non solo. La decisione, secondo quanto riportato dai media francesi e in particolare dall’Est Eclair, sarebbe stata infatti voluta da alcuni componenti della rosa. La dirigenza si era infatti confrontata con la squadra negli spogliatoi dopo il ko casalingo.

Secondo quanto svelato da una fonte interna, pare che il tecnico australiano sia stato “cacciato” proprio dai suoi giocatori. Il City Group , nonostante i deludenti risultati sul campo, che hanno portato i francesi nella zona retrocessione, finora, non aveva mai realmente valutato un esonero. Anche perché Patrick Kisnorbo rappresenta un uomo di fiducia per la holding, avendo militato nella galassia da giocatore ed essendo nato al suo interno come allenatore.

Le cose sono cambiate però nelle scorse ore, quando a prendere una posizione sono stati proprio i giocatori dell’ ESTAC Troyes . I giocatori, in base alla ricostruzione, si sarebbero riuniti in albergo dopo la sconfitta e avrebbero deciso di fare fronte comune contro l’allenatore australiano. Poco dopo avrebbero avuto un incontro con la dirigenza del City Group .

Di fronte alla richiesta della squadra, i vertici della holding che detiene il 100% delle quote del club (così come quelle di Manchester City e Palermo) non avrebbero potuto fare altro che optare per l’esonero di Patrick Kisnorbo. Non è chiaro, adesso, chi prenderà il suo posto, ma quel che è certo è che il successore dovrà risollevare le sorti dell’ESTAC Troyes, che al momento si trova in una situazione drammatica e rischia di retrocedere. La notizia, intanto, è stata accolta con entusiasmo dalla piazza.