Ternana-Palermo, Casasola: “Meritavamo qualcosa in più, c’è rammarico”

"Gol una gioia per la squadra perché abbiamo bisogno di far punti", così Tiago Casasola a margine del pareggio ottenuto con il Palermo di Corini.

"Bella soddisfazione! Meritavamo qualcosa in più, c’è rammarico", così Tiago Casasola a margine del pareggio ottenuto dalla Ternana contro il Palermo di Corini . Il calciatore classe 1995 è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento vissuto dalla sua squadra. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Io bomber della squadra? Non è che cambia tanto, la cosa importante è che fare gol aiuti la squadra. Stagione difficile - ha affermato Casasola - campionato difficile, tosto ma ci crediamo. Lo abbiamo dimostrato. È dura ma non impossibile. Abbiamo avuto tre occasioni chiare, contro una squadra che secondo me lotterà fino alla fine per la promozione diretta. Punto importante, ci portiamo a casa la prestazione e pensiamo al Cosenza. Sto raggiungendo il mio stato migliore, dobbiamo continuare a lavorare. Stiamo lavorando molto, bene sotto tutti i punti di vista. Il lavoro paga e le soddisfazioni sono sicuro che arriveranno".