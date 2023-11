Breda: “Il Palermo ha fatto fatica a uscire dalla metà campo. Bravo Pigliacelli”

"La classifica è un pensiero e non possiamo perdere tempo, dobbiamo concentrarci sulla crescita e sul percorso. Partita importante, gli episodi potevano condizionare in negativo, potevamo soffrire un contraccolpo che non c’è stato. Anche dopo l’espulsione ci siamo compattati e provato a ripartire. Al di là della volontà ci sono gli episodi che dobbiamo essere bravi a portare dalla nostra parte, in fretta. Abbiamo giocato contro una squadra che se va in vantaggio diventa pericolosa e che in genere gioca i secondi tempi meglio dei primi. Prendiamo tutto questo, non sono arrivati i tre punti ma dobbiamo crescere e prendere di buono cosa abbiamo fatto oggi. Siamo rimasti in partita, abbiamo provato a vincerla e questo deve essere lo spirito. Abbiamo margini di miglioramento, non era una partita semplice. Ora concentriamoci sulla prossima, dobbiamo fare il massimo in ogni partita. Tante volte è stato bravo Pigliacelli, ha fatto interventi importanti. Gli episodi dobbiamo sfruttarli al massimo. Doppia punta? Favilli non poteva giocare, le alternative hanno giocato. Ho scelto in base anche alle caratteristiche dell’avversario. Mi è piaciuta la prestazione di tutti. Il Palermo ha fatto fatica a uscire dalla metà campo, soprattutto nel secondo tempo. I tre davanti hanno margini di miglioramento enormi, Falletti è uno di questi. Dobbiamo tirare in porta il più possibile, oggi anche Distefano è andato vicino al gol. Chi è giovane deve migliorare certi aspetti, ma non scelgo in base all’età. C’è da far tanto, oggi perdere poteva essere una bastonata, era importante non farlo. Abbiamo reagito bene. Prima ammonizione Corrado? Devo rivederla, ma non commento mai le scelte arbitrali. Sembrava il Palermo in inferiorità numerica? Nel secondo tempo la squadra si è sciolta, e anche in 10 abbiamo continuato quell’idea. Siamo partiti bene, poi abbiamo perso i tempi. Ho detto ai ragazzi perdiamola, ma giochiamola. E l’hanno fatto".