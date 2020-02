Cittanovese, Cianci lancia la sfida al Palermo: “Sarà difficile e affasciante per tanti motivi ma siamo pronti. Ecco come affronteremo i rosa”

Cresce l’attesa per Cittanovese–Palermo.

Domenica 9 febbraio alle ore 15.00 allo Stadio “Morreale-Proto” i rosanero sfideranno gli uomini di mister Francesco Ferraro: una gara tra squadre con obiettivi diversi. Da una parte, i padroni di casa decisi a mostrarsi e mostrare, al cospetto di un blasone storico, suggestivo e destinato a ben altri palcoscenici agonistici. Dall’altra, gli ospiti, alla ricerca di altri tre punti d’oro per provare l’allungo sul Savoia.

Palermo, verso la Cittanovese: Crivello recupera, Peretti in dubbio. In campo anche il neo acquisto Lucca

Sull’attesissimo match, si è espresso, il capitano della Cittanovese, Flavio Cianci, che intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club giallorosso, si è detto pronto e felice di scendere in campo contro il Palermo di Rosario Pergolizzi: “Partite come queste si preparano con più semplicità sotto il profilo dell’attenzione. Ogni singolo elemento della squadra ci tiene a far bene e a mettersi al servizio dei compagni. Sarà una sfida affascinante e difficile per tanti motivi. Ma noi daremo il massimo. Già in settimana l’effetto si va riverberando sugli allenamenti. Le sensazioni sono davvero positive. Non arriviamo alla sfida nella nostra migliore condizione. Abbiamo speso tantissimo nel girone d’andata, infilando tanti punti pesanti e collezionando anche qualche record interessante. Ad esempio le cinque vittorie consecutive. È pur vero, però, che una partita del genere ci può far riallacciare un discorso che ora è momentaneamente interrotto. Mi aspetto una grande risposta dai miei compagni”.

Cittanovese-Palermo, i rosanero ci prendono gusto: al ‘Morreale-Proto’ si giocherà alle 15. L’accordo tra le due società…

“La Cittanovese sta disputando il suo terzo campionato di Serie D – ha proseguito Cianci -. Nelle scorse due stagioni la squadra giallorossa ha battuto la Vibonese al “Razza” e il Bari in casa. Io ero presente in entrambe le occasioni. Ci siamo tolti grandi soddisfazioni, ma attenzione a non illudersi dietro le suggestioni. La vera nota importante è il fatto di giocare in casa, dove abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta e pericolosa. Noi sicuramente daremo il massimo. Poi quello che verrà lo valuteremo al termine della partita”, ha concluso.