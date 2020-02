Cittanovese-Palermo, i rosanero ci prendono gusto: al ‘Morreale-Proto’ si giocherà alle 15. L’accordo tra le due società…

“Il Palermo ci prende gusto”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale Di Sicilia’ a proposito della scelta di posticipare di mezzora il fischio di inizio della prossima gara di campionato: domenica, infatti, la sfida in casa della Cittanovese si disputerà nuovamente alle ore 15.00, come già avvenuto in questo weekend per il derby vinto contro l’FC Messina. Anche questa volta, dunque Palermo e Savoia – impegnato in casa del Roccella – giocheranno contemporaneamente.

“Se per la sfida con i pelorita- ni si è attesa la conferma dell’orario di Savoia-Cittanovese, però, stavolta il club rosanero si è mosso in anticipo, chiedendo il rinvio della partita sin da subito.I calabresi, così come per la sfida contro i campani (che domenica af- fronteranno il Roccella in trasferta), hanno acconsentito a posticipare la gara di mezz’ora rispetto all’orario iniziale. La Lega nazionale dilettanti ha ufficializzato il nuovo orario e i giallorossi hanno potuto annunciare la messa in vendita dei biglietti”.

Nel frattempo, a Reggio Calabria è già partita la vendita dei biglietti, con l’obiettivo di condividere con tutti gli appassionati, i tifosi e gli addetti ai lavori una straordinaria giornata di sport e di festa, in continuità con gli eventi realizzati negli scorsi anni. Lo Stadio “Morreale – Proto”, fanno sapere direttamente da casa Cittanovese, per la gara in questione, manterrà la consueta suddivisione tra settori locali, ospiti e tribuna coperta.

I tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati presso il ‘Bar Rosanero’, in piazzetta Porta Reale, 6, al costo di 10 euro più prevendita. I calabresi, inoltre, per la sfida in questione hanno indetto la «giornata giallorossa», come ormai consuetudine per i club del girone in occasione delle partite casalinghe contro il Palermo di Rosario Pergolizzi. Motivo per cui non saranno dunque validi abbonamenti o biglietti a prezzo ridotto, ma i bambini al di sotto dei 10 anni potranno entrare gratis, tranne che in tribuna coperta.