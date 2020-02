Cittanovese-Palermo, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

La ASD Calcio Cittanovese comunica che la gara tra Cittanovese e Palermo, valida per la 23ª giornata del Campionato Nazionale di Serie D – Girone I, si svolgerà domenica prossima 9 febbraio con fischio di inizio alle ore 15,00, così come concordato dalle due Società.

Lo Stadio “Morreale – Proto”, per la partita in oggetto, manterrà la consueta suddivisione tra settori locali, ospiti e tribuna coperta.

Già da subito, la ASD Calcio Cittanovese intende condividere con tutti gli appassionati, i tifosi e gli addetti ai lavori la volontà di vivere, il prossimo 9 febbraio, una straordinaria giornata di sport e di festa, in continuità con gli eventi realizzati negli scorsi anni.

INFO BIGLIETTI

Come comunicato nei giorni scorsi attraverso i canali ufficiali della ASD Calcio Cittanovese, i biglietti per la partita potranno essere acquistati dai tifosi locali presso lo stabilimento “Stocco&Stocco” di Cittanova da sabato 1 febbraio, oppure presso la biglietteria dello Stadio nella giornata di domenica 9 febbraio a partire dalle ore 13,00. Per gli abbonati di “Tribuna Coperta” verrà garantito il diritto di prelazione da sabato 1 febbraio e fino a giovedì 6 febbraio.

Costo Biglietti:

– 15 euro tribuna coperta con posto a sedere;

– 10 euro prato area tribuna coperta;

– 10 euro gradinata locali.

NB: Per la “Giornata Giallorossa” non saranno validi abbonamenti o biglietti a prezzo ridotto. Ingresso libero per i bambini al di sotto dei 10 anni d’età (no tribuna coperta).

INFO BIGLIETTI OSPITI

Per l’acquisto dei tagliandi validi per il Settore Ospiti, la ASD Calcio Cittanovese comunica che i sostenitori del Palermo Calcio potranno acquistare i biglietti in prevendita presso il punto vendita autorizzato @POSTORISERVATO.IT di Palermo:

Bar ROSANERO

Piazzetta Porta Reale, 6

90133 Palermo PA

+39 091 616 4229