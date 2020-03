Caos Serie A, Ulivieri: “Rinvio Juventus-Inter? Vi spiego il motivo. Sullo sfogo di Zhang vi dico che…”

Parla Renzo Ulivieri.

Le polemiche intorno ai sempre più frequenti rinvii dei match di Serie A, causa Coronavirus, sembrano non volersi placare. Sulla delicata questione, si è espresso l’ex calciatore e attuale presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, intervenuto ai microfoni di ‘Rai Radio 1′. Tanti i temi trattati: dallo slittamento di Juventus-Inter fino alle parole di Steven Zhang.

Coppa Italia, la decisione della prefettura: Juventus-Milan non si gioca, rinviata a data da destinarsi

“Perchè Juventus-Inter non si è giocata? Probabilmente a una delle due società non andava e hanno fatto questa scelta. Giocare a porte chiuse? No, perchè quando uno gioca in casa può essere uno svantaggio, ma queste cose secondo me si potevano mettere da parte per un momento”, ha dichiarato Ulivieri lasciando così presagire interessi da parte di una delle due squadre coinvolte, o quello climatico per i nerazzurri, certamente interessati alla possibilità di poter disputare la gara in un cornice che di fatto sarebbe stata neutra, o quello economico, magari relativo all’incasso, per la Vecchia Signora.

Inter, Mentana stronca Zhang: “Uscita vergognosa, da ragazzino miliardario…”

Il presidente dell’A.I.A.C, si è poi pronunciato su quella che, a detta dello stesso, dovrebbe essere la linea guida da seguire in questo delicato momento di emergenza sanitaria: “Per non falsare il campionato le partite non vanno rimandate, vanno recuperate il prima possibile”.

Inter, Zhang attacca la Lega e Dal Pino: la Procura della FIGC apre un’inchiesta

Chiosa finale sul duro e inaspettato sfogo social di Steven Zhang, patron dell’Inter e figlio di Jindong, fondatore dell’impero Suning: “Le parole di Zhang? Bhè, si è subito adeguato al nostro modo di parlare. Io l’ho presa come una cosa detta da uno che non conosce la nostra lingua, spero sia stato un errore di traduzione”, ha concluso Ulivieri.

Juventus-Inter, nerazzurri contrari al recupero del 9 marzo: il dissenso di Marotta e il duro attacco di Zhang