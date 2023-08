Calciomercato Serie B, Gazzetta dello Sport: “Ternana, poker acquisti. Cessioni…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" pubblica un approfondimento sul nuovo corso della Ternana targato Nicola Guida. Il programma di ridimensionamento dei costi di gestione e ringiovanimento della rosa, un must del nuovo patron rossoverde, passa dal lavoro del nuovo direttore sportivo del club umbro, Stefano Capozucca. Dopo le cessioni eccellenti di Palumbo e Partipilo, il nuovo dirigente della Ternana sta già perfezionando un poker di acquisti interessanti in prospettiva. Il portiere brasiliano Brazao, ex Spal via Inter, ha già raggiunto a Cascia i nuovi compagni, visite mediche in corso per i due gioielli del vivaio della Fiorentina, Favasuli e Lucchesi, centrocampista e difensore che vanno a rinforzare la rosa a disposizione di Lucarelli, Ternana che si appresta ad accogliere anche l'interno polacco Jakub Labojko, svincolatosi dal Brescia. Si punta al ritorno in avanti di Favilli, mentre Capozucca dovrà gestire ed ottimizzare al meglio atre operazioni in uscita. Capuano è tentato dal triennale propostogli dall'Avellino, Pettinari è vicino alla Feralpisalò dove raggiungerebbe l'ex compagno Martella. Prossimo ai saluti anche l'attaccante Donnarumma, capocannoniere un paio di stagioni addietro, conteso da Cosenza e Catanzaro.