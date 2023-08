Calciomercato Serie B, Parma big: Pecchia aspetta Zanimacchia e Canotto. Di Chiara…

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sull'ottimo pre-campionato del Parma di Pecchia. Un pareggio contro la Fiorentina in amichevole, due vittorie di prestigio in altrettanti test contro Bochum e Sassuolo. Un calciomercato che già fatto registrare arrivi di livello e che promette di decollare nei prossimi giorni. Per il ruolo di esterno a sinistra, il club ducale continua a trattare con la Cremonese proprietaria del cartellino di Zanimacchia, per riavere il calciatore alla corte di Pecchia. Dirigenza crociata che parla col Frosinone per l'esterno offensivo, ex Reggina, Luigi Canotto, oltre a chiedere informazioni sul fantasista Giuseppe Caso, valutato circa 5 milioni dai ciociari. Beruatto, Corrado e Di Chiara gli altri profili in lizza per il ruolo di esterno basso sul binario mancino, Pecchia vorrebbe uno specialista in quella zona di campo.Non si esclude la pista estera, un'operazione inattesa in stile Oosterwolde, brillante sia sul piano tecnico sia finanziario, in ragione della plusvalenza realizzata con la cessione del ragazzo.