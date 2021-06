Calciomercato Palermo, tra acquisti e cessioni: quattro nomi per il futuro

Il calciomercato del Palermo targato Dario Mirri entra nel vivo

Dopo la conferma ufficiosa di Giacomo Filippi come allenatore del Palermo anche per la prossima stagione agonistica, è tempo di programmare al meglio la futura formazione rosanero. "L'allenatore del Palermo ritiene che per rinforzare la squadra occorrano un difensore centrale, un esterno sinistro, un centrocampista centrale, due trequartisti e un attaccante", si legge sul noto quotidiano.

Il club siciliano guarda in casa Monopoli. Nella sconfitta subita in Puglia alcuni calciatori della franchigia casalinga hanno impressionato la dirigenza rosanero. In particolare, "Eyob Zambataro, che è in prestito dall'Atalanta e ha messo insieme trentadue partite e cinque gol in campionato, Manuel Nicoletti, venti presenze in biancoverde, fino ad Abdoul Guiebre, 28 presenze, due gol e due assist in campionato", si legge. Quest'ultimo potrebbe sposarsi a meraviglia con il credo tattico del coach originario di Partinico potendo - per caratteristiche tecniche - rappresentare l'alter ego di Alberto Almici.